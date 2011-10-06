Укрзалізниця з 1 листопада продаватиме квитки по-новому

За дорученням генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА, відомство з 1 листопада цього року вводить автоматизоване регулювання реалізації місць залежно від населеності вагонів (повагонний продаж) з метою підвищення ефективності використання пасажирських вагонів.

Як повідомляє прес-центр відомства, це означає, що реалізація місць починається з одного вагону кожного типу (СВ, купейний, плацкартний). У разі, якщо у вагоні певного типу залишиться менше 9 місць, відкривається для продажу наступний вагон цього типу.

Такі нововведення, на думку залізничників, дозволять послідовно і рівномірно заповнювати вагони потягу для оперативного регулювання схем потягів, ефективно використовувати існуючий вагонний парк.

Незадіяні вагони потягу відчіплюватимуться і вводитимуться до складу потягів, на які існуватиме підвищений попит. Таким чином, залізничники оперативно коригуватимуть кількість вагонів у потягу, орієнтуючись на попит у перевезенні пасажирів, наголошується в повідомленні.

За словами начальника Головного пасажирського управління Олександра ІВАНЬКА, у доцільності переходу на повагонний продаж квитків залізничники вже переконалися на основі пілотного проекту, який реалізується з 9 вересня. За таким принципом, як експеримент, продавалися квитки на один потяг на кожній з шести залізниць України. З 1 листопада за таким принципом продаватимуться квитки на всі потяги внутрішнього сполучення.