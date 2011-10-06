НБУ збирається «зняти незручності для населення» при обміні валюти

Найближчого понеділка (10 жовтня – УНІАН) Національний банк України має намір ухвалити рішення про спрощення здійснення валютообмінних операцій для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ журналістам у четвер.

«Ми хочемо зняти незручності для населення, у понеділок буде рішення», - сказав він.

Ю.КОЛОБОВ вважає, що навіть закриття кількох обмінних пунктів, які з технічних причин не можуть виконати вимоги НБУ, не створить незручностей для населення.

Регулятор вважає достатньою кількість відділень банків, в яких населення може обміняти валюту.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними лицями на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

НБУ чекає на скорочення готівкового валютного обороту від зміни правил валютообмінних операцій.

«Наші очікування - що буде скорочена кількість готівкового обігу в іноземній валюті, а це за собою спричинить і скорочення гривневого обігу», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА.

У Нацбанку сподіваються, що таким чином вдасться скоротити доларизацію економіки і рівень тіньової економіки.