У Запоріжжі на шкільному стадіоні підірвався вбивця судді та журналістки?

Чоловік, який загинув 4 жовтня в результаті вибуху гранати на шкільному стадіоні в Запоріжжі, підозрюється у вбивстві судді, адвоката і журналістки в Москві.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції, «при огляді приміщення, яке загиблий від вибуху 27-річний чоловік знімав у Запоріжжі, співробітники міліції виявили 3 пістолети і значну кількість патронів».

У керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області також відзначили, що загиблий – член скінхедівського угруповання, він перебував у федеральному розшуку за підозрою в причетності до скоєння кількох вбивств у Москві: вбивства журналістки, адвоката і судді, який ухвалив звинувачувальний вирок активісту скінхедівського угруповання.

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 жовтня під час занять спортом - бігом - на стадіоні школи в центрі Запоріжжя в результаті вибуху гранати загинув 27-річний чоловік. За даними правоохоронців, гранату молода людина чомусь тримала при собі – в невеликій сумці, одягненій через плече.