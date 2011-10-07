Україна має забезпечити сільське господарство власною технікою

Україна має забезпечувати вітчизняну сільськогосподарську галузь технікою власного виробництва.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».

«Дуже важливо активніше розвивати внутрішню інфраструктуру - від елеваторів і портових потужностей до овочесховищ та оптових ринків. Уперше планується використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації відповідних проектів, що істотно розширюють потенціал вітчизняного агросектору», - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він зауважив, що задля досягнення запланованих результатів необхідно покращити рівень технологічної оснащеності вітчизняного сільського господарства, адже останнім часом забезпеченість вітчизняних аграрних підприємств технікою не достатня, а її рівень часто не відповідає сучасним вимогам.

Так, за останні 10 років, зазначив А.КЛЮЄВ, парк зернозбиральних комбайнів і тракторів усіх марок через фізичне зношення скоротився удвічі, а парк кормозбиральних комбайнів - на 70%. Загалом же забезпечення аграрних підприємств сільгоспмашинами на сьогодні становить від 45% до 80% технологічної потреби.

«Ми можемо досягти достатнього рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки та вийти на бажану траєкторію зростання лише якщо у всіх галузях стимулюватимемо розвиток вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції. І сільськогосподарське машинобудування - яскравий приклад, де ми зобов’язані відроджувати власне виробництво на нових технологічних засадах», - наголосив перший віце-прем’єр.

А.КЛЮЄВ повідомив, що Мінекономрозвитку разом з іншими міністерствами та відомствами доопрацьовує законопроект щодо звільнення від ПДВ та ввізного мита імпорту технологій та обладнання для реконструкції і модернізації вітчизняних підприємств сільгоспмашинобудування.

«Купуйте найкраще устаткування і виробляйте ці комплектуючі самі! А держава створить для цього всі умови… В результаті ми очікуємо на підвищення якості техніки вітчизняного виробництва», - підкреслив перший заступник голови уряду.

Він додав, що також зараз обговорюється кілька ідей щодо регулювання імпорту.

«Ми справді сьогодні звертаємося до найбільших світових корпорацій: створюйте виробництва саме в Україні. А український уряд гарантує максимальну увагу кожному інвестпроекту… Більшість комплектуючих повинна вироблятися всередині нашої країни. Нам потрібні нові технології, нові податки, нові робочі місця», - наголосив А.КЛЮЕВ.