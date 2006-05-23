Переможців Євробачення привітав справжній Санта Клаус

Фінське місто Рованіємі оголосило, що назве одну зі своїх площ на честь рок-групи Лорді, яка стала переможцями цьогорічного конкурсу Євробачення.

Мер Рованіємі сказав, що місто хоче вшанувати своїх синів за несподіваний успіх.

Завдяки Лорді Фінляндія вперше перемогла на пісенному конкурсі Євробачення.

Місто Рованіємі розташоване на полярному колі і називає себе резиденцією справжнього Санта Клауса, який привітав Лорді, сказавши, що перемога рок-групи показує втілення мрій з допомогою наполегливої праці.

ВВС