Батько скинув у колодязь двох своїх синів - «заважали відпочивати»

На Чернігівщині батько скинув у колодязь двох своїх синів - двох та п’яти років, - які заважали йому відпочивати.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, трагедія сталася у місті Носівці.

Попередньо встановлено, що 31-річний безробітний місцевий жителя удень 7 жовтня на території власного домогосподарства, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вкинув до колодязя двох своїх синів, які заважали йому відпочивати. Тіла дітей знайдено.

Чоловіка затримано.