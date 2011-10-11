ФДМУ оцінив Захід- і Київенерго вище за їх ринкову ціну?

Фонд державного майна України (ФДМУ) встановив стартову ціну приватизації 45,103% акцій «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго» значно вище за їх ринкову ціну.

Про це повідомив УНІАН аналітик брокерської компанії «Gainsfort online» Ростислав ПРУС.

«Зараз акції «Західенерго» на Українській біржі торгуються по 250-260 грн. за акцію, що відповідає ринковій капіталізації компанії приблизно в 3,4 млрд. грн. Водночас, виходячи зі встановленої стартової ціни в 1,932 млрд. грн. за 45,103% акцій «Західенерго», ФДМУ оцінив капіталізацію компанії в 4,2 млрд. грн.», - відзначив він.

На думку Р.ПРУСА, крім ДТЕК Ріната АХМЕТОВА. конкурувати за приватизацію «Київенерго» може група «Приват» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, яка не проти розширити свою сферу впливу в енергетичному секторі. «Також компанія VS Energy, яка контролює ряд енергопостачальних підприємств України», - вважає експерт

Нагадаємо, наприкінці вересня ц.р. управляючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Ріккардо ПУЛІТІ, коментуючи хід приватизації українських енергокомпаній, заявив, що «приватизація - це завжди важливий крок. Необхідно, щоб приватний сектор в економіці превалював над державним».

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня опублікував у офіційних виданнях оголошення про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії ПАТ «Західенерго» і 25% акцій ПАТ «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» — 432 млн. 305 тис. грн.