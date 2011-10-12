НБУ дозволив банкам купувати валюту без копіювання паспортів
10:48, 12 жовтня 2011Суспільство
4527 0
"Нововведення скоро вступлять в силу..."
Сьогодні Національний банк (НБУ) повідомив, що тимчасово спрощує процедуру покупки банками готівкової іноземної валюти у фізичних осіб.
Як повідомляє Комерсант-Україна, згідно із заявою глави НБУ Сергія Арбузова, зокрема, дозволяється купувати валюту при пред`явленні посвідчення особи. При цьому копіювання документів не здійснюється.
Правила валютообмінних операцій відкориговані постановою НБУ № 278.
Нововведення скоро вступлять в силу і будуть діяти до закінчення чемпіонату Євро-2012, йдеться в повідомленні НБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter