На «1+1» заявляють, що історія про секс-послуги в армії не придумана

«Факти, показані в сюжеті журналістів програми «Гроші», - про те, як у деяких військових частинах України солдатів «здають» в оренду всім бажаючим для надання сексуальних послуг - не було ані придумано, ані зрежисовано».

Так телеканал «1+1» прокоментував вчорашню заяву Міноборони України про те, що військові прокуратури Київського і Дарницького гарнізонів відмовили в порушенні кримінальної справ за результатами перевірки фактів, викладених у телепрограмі «Гроші». (УНІАН: військовою прокуратурою і СБУ проводилася перевірка інформації, висвітленої 27 вересня на телеканалі «1+1» в одному із сюжетів телепередачі «Гроші», в якому йшлося про те, що у військових частинах Києва і Київської області військовослужбовці займаються проституцією.)

У переданому УНІАН повідомленні «1+1», зокрема, наголошується: «Робота журналістів - привертати увагу громадськості до фактів, а судити винних і порушувати кримінальні справи завдання інших відомств. Все, що було показано в програмі «Гроші» - відбулося насправді, а чому прокуратура ухвалила рішення не порушувати кримінальну справу за цими фактами - не нам судити».

«Журналісти «Грошей» донесли до громадськості факти. Сподіваємося, це допоможе надалі уникнути подібних інцидентів», - наголошується в повідомленні «1+1».

Як повідомляв УНІАН, журналісти «1+1» під час проведеного розслідування встановили, що в українській армії процвітає проституція. За даними телепрограми «Гроші», за 500 грн. за наказом командира солдати виконують будь-які витребеньки клієнта. Як наголошувалося в програмі, не на камеру військові признаються, що на панель йдуть через убогість і знущання. Одних змушують офіцери, інші - добровільно через армійську бідність.

28 вересня прес-центр військової прокуратури Центрального регіону України повідомив, що розпочато перевірку цих фактів.

11 жовтня в Департаменті преси і зв`язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України повідомили, що за результатами перевірок військовою прокуратурою винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи - через відсутність складу і подій злочину. Міноборони назвало телепрограму «вдало зрежисованим дійством». Як відзначала прес-служба Міноборони, «журналістка телепередачі «Гроші» телеканалу «1+1» намагалася спровокувати солдатів строкової служби до надання ними інтимних послуг за гроші».