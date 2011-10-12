Жінка жила з сином на цвинтарі, переховуючись від соціальних служб

У Миколаєві на міському цвинтарі жила жінка з дитиною, яка пішла з села після того, як було ухвалене рішення відібрати у неї малолітнього сина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Правоохоронці встановили, що жінка не має постійного місця проживання, і протягом останніх років проживала у селі Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області, а часом - на міському цвинтарі, розташованому поблизу. Харчувалася вона відходами, які знаходила там або на смітниках.

Незважаючи на те, що її дитині вже виповнилося 3,5 роки, у неї немає свідоцтва про народження. За медичними документами було встановлено, що до лікарні мати з дитиною лягала тільки після неодноразових настирних рекомендацій і вимог медиків. Сільрада, на території якої проживала жінка, ухвалила рішення відібрати малюка через те, що мати не виконує своїх обов`язків. Однак забрати хлопчика відповідні органи не встигли, оскільки жінка пішла з села, і ніхто не знав, що вона переховується на цвинтарі.

На цвинтарі її побачили перехожі і викликали швидку медичну допомогу.

Медики були шоковані, коли побачили жінку в алкогольному сп`янінні і хворого хлопчика біля неї. Матір і дитину доставили до лікарні.

Як повідомила старший помічник прокурора Ленінського району Миколаєва Ірина САВЧЕНКО, належного харчування дитина не одержувала, до дошкільної установи не ходила. Державну допомогу жінка також не одержувала у зв`язку з відсутністю паспорта і небажанням його одержати. У період вагітності на обліку не перебувала, після народження дитини рекомендації лікарів не виконувала. Щеплення і обов`язкові медичні огляди не проводилися.

«На даний час хлопчик перебуває у притулку, а прокуратурою Ленінського району проводиться перевірка за фактом неналежного виконання своїх обов`язків матір`ю дитини, - повідомила І.САВЧЕНКО. - Як було встановлено перевіркою, жінка мала ще чотирьох дітей, щодо трьох вона позбавлена батьківських прав, одна дитина померла».