На закритій шахті в Луганській області знайшли тіла трьох чоловіків

У селищі Малий Суходіл Красно донського району Луганської області сьогодні знайдено тіла трьох чоловіків у виробці похилої закритої шахти «Перемога».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, сигнал в оперативний відділ 7-го воєнізованого гірничорятувального загону надійшов об 11.40. Співробітники ВГРЧ виїхали на місце події. Біля самого гирла виробки похилої був виявлений один з чоловіків без ознак життя, ще двох чоловіків рятувальники виявили десь за в 9-10 метрів від гирла. Тіла загиблих винесли на поверхню. Видимих пошкоджень на тілі загиблих не виявлено.

За попередніми даними, чоловіки, проникнувши у виробку похилої закритої шахти, що виходить на поверхню, отруїлися шахтним газом. Точну причину смерті з`ясовує судово-медична експертиза. У одного із загиблих виявлено паспорт, він 1957 року народження, прописаний у місті Краснодон. Особи решти чоловіків встановлює міліція.

За версією правоохоронців, чоловіки самовільно розкрили запечатану гірничу виробку і несанкціоновано проникли в шахту з метою видобутку металобрухту. Вони не потурбувалися про заходи індивідуального захисту, що й призвело до трагічних наслідків. Ведеться слідство.