У Київраді визнали, що колектив «Сяйва» вчинив подвиг

Комісія Київради з питань культури та туризму підтримала звернення заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА та кількох народних депутатів різних фракцій з проханням поновити права ТОВ «Книгарня «Сяйво» як єдиного орендаря приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«Колектив книгарні «Сяйво» вчинив справжній подвиг: в судовому порядку скасував ряд незаконних рішень київської влади і забрав приміщення у команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, повернувши його до муніципальної власності», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що рішенням Вищого господарського суду визнано недійсним договір купівлі-продажу приміщення магазину ТОВ «Абріль-студіо» і повернуто його в комунальну власність.

«Цілком природно, що вдячна громадськість на стороні колективу і хоче, щоб наш улюблений магазин знов запрацював, був таким, яким його знають і люблять кияни різних поколінь», - вважає О.БРИГИНЕЦЬ

Депутат наголосив, що в комісії Київради з питань культури та туризму за рішення передати повернуте в муніципальну власність приміщення попередньому власнику – ТОВ «Книгарня «Сяйво» - проголосували представники різних політичних сил Київради.

Як повідомлялось, книгарню «Сяйво» було захоплено 8 лютого 2010 року. Шевченківська РДА незаконно продала згадане приміщення ТОВ «Абріль-студіо». Тоді в магазин силою увірвались представники нових власників, вигнали з приміщення працівників книгарні, заварили вікна залізними щитами, а вхід кілька місяців був перегороджений вантажівками.