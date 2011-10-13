Замовник посварився з виконробом і застрелив його з мисливської рушниці

В Одесі замовник будівництва, посварившись із виконробом, застрелив його з мисливської рушниці, після чого зайшов у будинок і покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одеській області, причиною трагедії стало невдоволення якістю роботи будівельників, що зводять приватний будинок.

«Оперативною групою, яка прибула на місце події, в районі 16-ї станції Великого Фонтану вилучено мисливський гладкоствольний карабін «Сайга», з якого був застрелений 29-річний будівельник», - йдеться у повідомленні.

Зараз цей інцидент розслідується, з метою з`ясування причини конфлікту, що переріс у трагедію, опитуються свідки.