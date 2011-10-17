Тварин у Київському зоопарку труять щурячою отрутою

Через місяць після смерті у Київському зоопарку 4-річного червонокнижного оленя Давида стали відомі результати розтину - він загинув від отруєння

Про це газеті "Сегодня" розповів директор зоопарку Олексій Толстоухов. «Ми дізналися, що оленя отруїли щурячою отрутою. Це жах», - каже Толстоухов. Більше того, за словами директора, сьогодні звільняться 2 ветлікарі зоопарку, ще 3 написали заяву про звільнення з 1 листопада. «Тому тепер у зоопарку один ветеринар - я», - сказав директор. Причина масового звільнення, за версією директора, - лікарям набридло слухати критику у свій бік, мовляв, вони не можуть вилікувати тварин. З інших причин масового відходу «Айболитів» - нібито їм заборонили «підробляти» на лікуванні домашніх тварин киян. «Сюди приїжджали депутати зі своїми котиками і собачками. Екс-президент Віктор Ющенко привозив до нас зі свого маєтку оленя зі зламаною ногою. Усі платили тільки за ліки», - говорить Толстоухов. Ветеринари в особистій бесіді зізнаються, що не хочуть працювати зі старою колекцією. «Тут бегемот на останньому подиху, тигра заморили голодом, жираф хворіє», - сказав один з лікарів.