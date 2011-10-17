Киянин зірвав рекордний джек-пот у «Лото-Забава»

У 2011 році 11 українців стали мільйонерами завдяки «Лото-Забава».

16 жовтня їхні лави поповнили жителі Києва та Чернівців, йдеться в переданому УНІАН повідомленні лотерейного оператора «М.С.Л.».

Киянин зірвав джек-пот «Лото-Забави» в 10 млн. грн., а житель Чернівців виграв один мільйон гривень.

Рекордний для «Лото-Забава» джек-пот у 10 мільйонів було заявлено на гру оператором «М.С.Л.» 2 жовтня цього року. Загальна сума виграшів останнього розіграшу «Лото-Забава» у всіх категоріях перевищила 14 мільйонів гривень. Наприклад, під час останнього розіграшу володарями призів в 100 тисяч стали жителі Чернівців, Миколаєва, Києва та Полтави.

У переможців, нагадує оператор «М.С.Л.», є лише 30 днів для оформлення мільйонних виграшів.

*** «Лото-Забава» - єдина державна лотерея бінго в Україні. За всю історію лотереї володарями лотерейних мільйонів стали 94 гравця.

Наступний джек-пот «Лото-Забава» складатиме 5 млн. грн.