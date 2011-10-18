Телекомпанія АТН відкликала позов до головного санітарного лікаря Харкова

Харківська телекомпанія АТН відкликала свій позов до головного санітарного лікаря Харкова Ірини ЗУБКОВОЇ.

Відповідне клопотання сьогодні, 18 жовтня на засіданні Харківського окружного адміністративного суду подав представник АТН, адвокат Юрій АКСЬОНОВ, повідомляє інформагентство Status quo.Відповідач (І.ЗУБКОВА) заперечень не мала. Судді залишили зал для ухвалення рішення.

Як повідомив у ході засідання генеральний директор телекомпанії Олег Юхт, АТН подало в Центральну СЕС Міністерства охорони здоров`я України документи на отримання санпаспорта, врахувавши зауваження І.Зубкової. За його словами, санпаспорт зараз допрацьовують.

Суд прийняв рішення задовольнити клопотання і залишити позов без розгляду.

Довідка: 13 вересня АТН розповсюдило відкритий лист до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася навколо трансляції програм АТН. Як ішлося в листі, 22 липня провайдер, який здійснював доставку телевізійного сигналу на передавач, розташований на території ХОРТПЦ, без пояснення причин розірвав договір. Компанія АТН задіювала власну радіорелейну станцію для передачі сигналу і 28 липня подала документи в обласну СЕС на отримання санітарного паспорта для здійснення такої діяльності. Міська СЕС винесла постанову про припинення роботи радіорелейної станції АТН у зв`язку з відсутністю санпаспорта. Телекомпанія звернулася до двох харківських провайдерів з проханням прокласти канал зв`язку між офісом АТН і ХОРТПЦ. Проте, як зазначено в листі, у провайдерів раптово зникли «технічні можливості» з прокладки каналів зв`язку до передавача АТН. Потім телекомпанія АТН звернулася в Центральну СЕС для отримання санпаспорта. 1 вересня телекомпанія одержала цей документ, про що повідомила І.Зубкову. Проте її постанова про заборону роботи радіорелейній станції не була скасована, і АТН подало на І.Зубкову до суду.

Агентство телебачення «Новини» (АТН) засноване в серпні 1993 р. Входить до складу медіа-активів екс-губернатора Харківщини, лідера облорганізації В «Батьківщина» Арсена АВАКОВА. Новини АТН виходили на трьох телеканалах Харкова: «А/ТВК», «Фора» і «Фаворит-новости». Авторські програми АТН – «Отражение», «В фокусе», «НЕ Секретные материалы», «АТН-Спорт Итоги», «Сinеманiя».