У Київському зоопарку на тварин досі «полюють» отруювачі?

Територію Київського зоопарку, щоб убезпечити тварин, оснастять камерами відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор КП «Київський зоопарк» Олексій ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, охорону території Київського зоопарку посилено вже сьогодні.

«І наступного року у нас запланована і буде виділена певна сума. Ми у всьому зоопарку, у всіх вольєрах, у всіх об`єктах, не тільки з тваринами, а і по всій експозиційній зоні встановимо відеокамери, які зводитимуться на один пульт, під додатковий контроль», - сказав О.ТОЛСТОУХОВ .

За його інформацією, на це знадобиться близько 900 тис. грн., і фінансування здійснюватиметься з власних, зароблених зоопарком, грошей.

На питання, хто може труїти тварин і з якою метою, О.ТОЛСТОУХОВ відповів: «Це може бути хто завгодно: як співробітник зоопарку, так і відвідувач, і наразі це неможливо визначити».

Він повідомив, що вчора прокуратура Шевченківського району Києва прийняла до розгляду всі матеріали Київського зоопарку щодо загибелі самця оленя Давида, який, відповідно до результатів досліджень, був отруєний щурячою отрутою.

«Якщо органи наші правоохоронні спрацюють і знайдуть того, хто це робив, чи бодай будуть «натяки», можна буде дізнатися причину. А так, причин може бути дуже багато», - сказав О.ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, він не виключає і такого варіанту, про який уже давно пишуть ЗМІ, що хтось хоче добитися таким чином закриття зоопарку, щоб звільнити територію в центрі міста і забрати її собі.

Водночас він висловив готовність продовжувати займатися розвитком зоопарку і поліпшенням умов утримання тварин.

Як відзначив О.ТОЛСТОУХОВ, частину вольєрів уже зробили відкритішими, «аби був контакт людини з тваринами, тобто прибрали залізні огорожі, щоб тварини були максимально наближені до тих умов, в яких вони живуть у природі». «І хочемо і далі продовжувати таку практику. Робити замість заліза сухі рови і встановлювати вікна», - повідомив він.

Також О.ТОЛСТОУХОВ сказав, що не має наміру відмовлятися від посади керівника столичного зоопарку. «Я не збираюся поки що залишати цю посаду. Доки Київська міська адміністрація в особі її голови не прийме такого рішення. Якщо вирішить, що я не є фахівцем і не можу представляти Київський зоопарк, і буде відповідне розпорядження, я піду», - сказав О.ТОЛСТОУХОВ, відповідаючи на питання чи не має наміру він залишити посаду через те, що не може зберегти тварин.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційною інформацією, смерть самця оленя Давида була констатована ветеринарами 14 вересня. За результатами розтину і після проведення додаткових мікробіологічних, гістологічних і токсико-біологічних досліджень встановлено, що смерть тварини була викликана гострим отруєнням антикоагулянтом прихованої дії з групи гідрооксикумаринів – бромадіалоном.

19 жовтня в Київському зоопарку була констатована смерть самки оленя Давида із симптоматикою, ідентичною тій, що була у отруєного самця.