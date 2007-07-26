Спецпотяг з фосфором вирушив до Казахстану

Сьогодні о 4.00 ранку спеціальний потяг з вантажем жовтого фосфору зі станції Красне Львівської залізниці в супроводі двох пожежних потягів відправлено до Казахстану.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію “Укрзалізниці”.

Згідно з повідомленням прес-служби МНС, 25 липня продовжувалися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 16 липня в Буському районі на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок сходження з залізничної колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.

Станом на сьогоднішній ранок обстановка в зоні надзвичайної ситуації знаходиться під повним контролем.

Згідно із затвердженим планом проводяться роботи з рекультивації забрудненої фосфором території. Встановлено три ділянки дамби загальною довжиною 40 м і висотою 1,5 м. Продовжується збір залишків фосфору та відкачка забрудненої води. Зібрано близько 47 тонн забрудненої суміші. Очищено понад 400 м кв. забрудненої території. За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, грунту, продуктів рослинництва) відхилень від діючих нормативів не виявлено.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 109 осіб, з них 20 дітей, стан задовільний. Тяжкохворих немає. Постійно здійснюється інформування населення про обстановку в зоні надзвичайної ситуації та заходи, що вживаються для ліквідації наслідків аварії.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 118 чол. особового складу та 34 од техніки від МНС, 12 пожежних потягів “Укрзалізниці”, 203 чол. особового складу та 12 од. техніки МВС, 64 чол. особового складу та 22 од. техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан та 162 медичні працівники, які проводять профілактичний огляд населення.

Продовжує роботу Урядова комісія, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.