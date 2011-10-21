Бойко зацікавився аварією на шахті, де більше 40 днів шукають гірників

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО 19 жовтня підписав наказ про створення державної комісії для ліквідації аварії на приватній шахті «Рудник» (Антрацитівського району Луганської області), де більш як 40 днів не можуть знайти трьох гірників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомлення, очолив комісію директор Департаменту вугільної промисловості Міненерговугілля Олександр ВІВЧАРЕНКО. Також до комісії увійшли заступники начальників департаментів та управлінь галузевого міністерства, представники Луганської облдержадміністрації, Антрацитівської райадміністрації, Держгірськпромнагляду, Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, директори вугільних НДІ і керівництво самої шахти «Рудник».

Відповідно до наказу, комісія повинна розробити і прийняти комплексне рішення щодо ліквідації аварії на шахті «Рудник» і до 31 жовтня 2011 року відзвітувати про результати роботи.

Контроль за виконанням наказу №635 покладено на першого заступника міністра Ігоря ПОПОВИЧА. За його словами, на шахту «Рудник» для відкачування води доставили нове устаткування. Він також зазначив, що «Рудник» назвати шахтою складно, вона зроблена з певними порушеннями норм і правил, тому застосовувати там стандартні методи складно».

Як повідомляв УНІАН, вночі 5 вересня на приватній шахті «Рудник» на горизонті 340 м сталося раптове затоплення виробки водою. На момент затоплення в транспортних просіках перебувало троє гірників.

6 вересня прокурор Луганської області Микола БЕСКИШКИЙ порушив кримінальну справу за фактом аварії за ч.1 ст.272 КК (порушення правил техніки безпеки під час проведення робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або іншому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися у випадку, якщо це порушення призвело до загрози загибелі людей або інших тяжких наслідків).

22 вересня створено робочу групу з контролю рятувальних робіт на шахті «Рудник». Шахтарів шукають дотепер.