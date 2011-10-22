Вартість приватних будинків у Києві знизилася

Середня вартість приватних будинків у Києві за рік (із вересня 2010 року по вересень 2011 року) знизилася на 2,9% - до 1859 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Як зазначається в повідомленні, з початку цього року середня вартість будинків у столиці знизилася на 4,3%. З початку цього року пропозиція будинків у Києві збільшилася на 10,9%, а за рік - на 12,3%.

За даними порталу, кількість виставлених на продаж приватних будинків у вересні ц.р., порівняно з червнем ц.р., зменшилася на 5,9% - до 1077 будинків. Обсяг пропозиції приватних будинків у загальній площі й грошовому виразі зменшився на 9,1% і 9,6% відповідно.

Найбільша кількість будинків на вторинному ринку Києва у вересні пропонувалася в Дарницькому (26%), Голосіївському (15%), Солом’янському (13%), Подільському (11%), Святошинському й Дніпровському (по 10%) районах. Найменша кількість будинків була виставлена на продаж в Оболонському (5%), у Шевченківському (4%), у Деснянському, Печерському (по 3%) районах.

Фахівці порталу зазначили, що 33% у загальному обсязі пропозиції займають будинки площею 250-500 кв. м, 32% - будинки площею 100-250 кв. м, 23% - площею до 100 кв. м, 12% - площею понад 500 кв.м.

У структурі пропозиції переважають будинки в ціновій категорії 300-500 тис. дол. і 500 тис.-1 млн. дол. (по 20%), 19% - вартістю 200-300 тис. дол., 18% - у ціновій категорії 100-200 тис. дол., 12% - вартістю до 100 тис. дол., 11% - за ціною від 1 млн. дол.