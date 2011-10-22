Азаров: Київ отримає доступ до російської труби

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Росією, і тепер отримає доступ до російських газопроводів для прямих поставок туркменського газу.

"Вперше ми домовилися і зафіксували в договорі, що протягом шести місяців після набуття чинності договору (про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД) ми укладемо угоду про умови транзиту трубопровідним транспортом", - сказав Азаров в ефірі програми "Велика політика" .

"Чому ми не можемо отримувати дешевий газ з Туркменістану? - Тому що ми не мали права доступу до труби, яка проходить по території Росії, ми відсічені ... Ми вперше домовилися, що протягом шести місяців отримаємо доступ до труби", - цитує РІА "Новости".