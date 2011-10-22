У Криму затриманий один, а не троє чеченських кілерів

У Криму на початку жовтня було затримано 29-річного громадянина Росії, підозрюваного у причетності до банди знищеного в Одесі Аслана Дікаєва, що займалася замовними вбивствами.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим Ольга КОНДРАШОВА, коментуючи інформацію ЗМІ про затримання на півострові трьох озброєних чоловіків, підозрюваних у причетності до банди А.Дікаєва.

«Затримано одну, а не три особи», - сказала О.КОНДРАШОВА, зазначивши, що журналіст видання неправильно тлумачила її слова.

Згідно з прес-релізом ГУ МВС у Криму, 3, 4 і 17 жовтня в Криму затримали трьох чоловіків із зброєю і боєприпасами - один з них, уродженець Чеченської Республіки, який з осені 2010 року нелегально перебував в Україні, підозрюється у зв`язках з бандою А.Дікаєва. Його затримали 4 жовтня в Сімферополі.

«За місцем проживання виявлено і вилучено гранату РГД-5 і 26 грамів наркотичної речовини «маріхуана». Встановлено, що громадянин Б. підтримує зв`язок з одним з організованих злочинних угруповань. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його причетності до завершених злочинів в Одеській області і зв`язків з А.Дікаєвим», - сказано в повідомленні.

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами) і ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в ніч на 30 вересня ц.р. при затриманні злочинців у перестрілці загинуло двоє правоохоронців, ще чотирьох було поранено. Проте зловмисники, що стріляли, зникли з місця події.

1 жовтня було встановлено, що злочинці ховаються на території одеського готелю «Особняк», і було проведено спецоперацію із затримання, в ході якої міліціонери ліквідовували 2 терористів, зокрема А.Дікаєва, третьому вдалося зникнути.

3 жовтня міліція повідомила про затримання ще п`ятьох учасників злочинного угруповання А.Дікаєва.