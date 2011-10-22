Азаров: Росія підірвала роботу українських НПЗ

Росія і Казахстан погодилися скасувати експортні мита на нафту після набуття чинності договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД (ЗВТ СНД), відповідні зобов`язання зафіксовані в документі, заявив прем`єр-міністр Микола Азаров в ефірі програми "Велика політика".

"Вперше ми зафіксували в договорі згоду Росії, - ну й Казахстану, як теж нафтопереробної і нафтовидобувної країни, - протягом обмеженого часу скасувати ці експортні мита", - сказав Азаров.

За словами прем`єра, Росія встановила дуже високу експортне мито на нафту, що робить нерентабельною роботу українських нафтопереробних заводів.

"Експортне мито на нафту по 450 доларів за тонну для нас робить нерентабельною роботу наших нафтопереробних заводів", - сказав Азаров.

Раніше, зауважує РІА "Новости", заступник міністра фінансів Сергій Шаталов заявив, що мито на експорт нафти з РФ може бути в майбутньому скасоване, але навряд чи це станеться раніше 2020 року.