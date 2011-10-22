Луцьке Євангеліє відсканували в Москві (фото)

У Києві відбулася презентація факсимільного видання унікального твору XIV ст. - Луцького Євангелія, перевидання якого здійснила Волинська єпархія УПЦ.

На прес-конференції в УНІАН книгу представили митрополит Луцький і Волинський НІФОНТ; секретар предстоятеля УПЦ, архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (ДРАБИНКО); автор проекту, голова Видавничого відділу Волинської єпархії архімандрит Онуфрій (КУЦ), голова Синодального відділу УПЦ «Місія Церква і культура» ігуменя Серафима (ШЕВЧИК), член-кореспондент НАНУ, доктор філологічних наук, професор Василь НІМЧУК; директор ТОВ "Видавництво “Горобець" Ганна ГОРОБЕЦЬ.

Як зазначив митрополит НІФОНТ, Луцьке Євангеліє майже на 2 століття старше за Пересопницьке і є його предтечею. Воно належить до пам’яток галицько-волинської книгописної школи. Його унікальність – в колориті української мови середини XIV ст., а також в оригінальності: сім заставок і майже 400 мальованих заголовних літер – ініціалів.

Як зазначалось під час прес-конференції, книга якнайкраще показує характерні для галицько-волинської книгописної школи графічні та мовні особливості. Записи, а також мовні і палеографічні ознаки свідчать про те, що місцем написання книги був Спаський Красносельський монастир поблизу Луцька.

На сьогодні, за інформацією митрополита, манускрипт зберігається в Російській державній бібліотеці (м. Москва). У лютому 2010 р. митрополит НІФОНТ і генеральний директор бібліотеки Олександр ВІСЛИЙ дійшли згоди стосовно того, щоб відтворити Луцьке Євангеліє у вигляді видання факсимільного типу. Невдовзі скановані сторінки книги були передані ТОВ «Видавництво «Горобець» (м.Київ) для додрукарської підготовки.

Як повідомила Г.ГОРОБЕЦЬ, у факсимільній копії Луцького Євангелія збережені розмір текстів і прикрас, сторінки відтворені в оригінальному вигляді, кольорі та об’ємі – для цього був використаний шведський екологічно чистий папір, що імітує пергамент. У виданні збережені всі приписки, що містяться в оригіналі. Друк і післядрукарські роботи здійснив ПП «Р.К. Майстер Принт» (м.Київ), обкладинку виготовили на львівській фабриці «Бібльос».

Як зазначив архімандрит ОНУФРІЙ, до видання книги долучилися науковці, керівництво та колективи бібліотек, музеїв та владних структур. Порівняно з оригіналом, формат факсимільного видання зменшений на 5%. Священнослужитель відзначив, що сторінки передані в оригінальному вигляді, кольорі, без ретушування. Але через технічну неможливість не відтворені деталі крайок сторінок, окремі надірваності, отвори та пом’ятості. Тиснення на оправі відновлене за збереженими залишками.

Тираж видання 1 тис. примірників. Як зазначали учасники проекту, на сьогодні важко сказати про собівартість однієї книги, однак якщо говорити тільки про друкарські витрати, то це буде приблизно 450 грн. та 650 грн. у шкіряній палітурці. Книгу розповсюдять у бібліотеках, наукових установах, також частина тиражу буде подарована тим, хто допомагав в реалізації проекту, зокрема бібліотеці в Росії, де зберігається оригінал.

Видання здійснено з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.

Фото Олександра Синиці / УНІАН