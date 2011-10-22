Мати нью-йоркського школяра загинула, закривши дітей від пострілів

Невідомий в п`ятницю відкрив вогонь з пістолета біля однієї школи нью-йоркського району Бруклін, вбивши матір школяра і поранивши ученицю школи та молоду дівчину, повідомляє Associated Press з посиланням на представників поліції.

Постріли біля однієї з нью-йоркських шкіл пролунали одразу після закінчення занять, коли діти виходили з будівлі. Мати одного з учнів, 34-річна Зурана Хортон (Zurana Horton), намагаючись закрити дітей від куль, отримала поранення в голову та груди і від отриманих ран померла на місці. Ще двоє осіб - молода жінка та 11-річна учениця школи - госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили агентству в поліції Нью-Йорка, метою стрільця не були учні школи або їх батьки, проте поліцейські не кажуть, чому чоловік відкрив стрілянину біля школи.

За словами очевидців, з місця події тікали троє чоловіків. Поліція ж переконана, що стріляв один. За будь-яку інформацію, яка допоможе затримати вбивцю, вже оголошена нагорода в 12 тисяч доларів, пише РІА "Новости".