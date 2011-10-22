Студент вбив працівницю кафе, й украв 3 тисячі гривень
11:48, 22 жовтня 2011Суспільство
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Трагедія у Броварах
У Броварах Київської області студент вбив працівницю кафе та пограбував касу.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, 46-річну працівницю було знайдено мертвою з ножовими пораненнями в приміщенні кафе 20 жовтня. У результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано студента одного з вищих навчальних закладів.
Попередньо встановлено, що він у цьому кафе вбив жінку та викрав з каси 3 тис. грн. виручки.
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