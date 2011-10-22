У Житомирі відкрили пам'ятник Папі Римському

Сьогодні у Житомирі до 10-річчя від дати перебування Іоанна Павла ІІ в Україні за участю громадськості та духовенства перед Кафедральним костелом Святої Софії на Замковій горі урочисто відкрили пам'ятник Папі Римському.

Як передає кореспондент УНІАН, перед відкриттям пам'ятника в костелі Святої Софії пройшла свята меса, під час якої вшановано Іоанна Павла ІІ як видатного релігійного та політичного діяча.

З цієї нагоди костелу передали у подарунок з Ватикану хрест, яким користувався Іван Павло ІІ.

Пам’ятник встановили за ініціативи польської та житомирської католицької громади. А п'єдестал і доріжки з бруківки біля костелу, що ведуть до пам’ятника, виготовлені на гроші від парафіян, допомоги меценатів та бізнесменів Житомира.