Укрзалізниця за 9 місяців стягнула з «зайців» 17 тисяч штрафу

За 9 місяців 2011 року «Укрзалізниця» перевірила 819 поїздів, внаслідок чого виявлено 627 безбілетних пасажирів, із яких стягнуті близько 17 тис. грн. штрафів.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр відомства з посиланням на заступника начальника Інспекції з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і поїздах «Укрзалізниці» В’ячеслава МІХЕДА.

Згідно з повідомленням, 190 пасажирів було висаджено з поїздів за відмову платити тариф за проїзд і штраф.

У зв'язку з цим «Укрзалізниця» закликає громадян користуватися послугами білетних кас, щоб не платити більше.

Згідно з повідомленням, окрім перевірок наявності квитка, Інспекцією з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і поїздах УЗ також перевіряються бригади поїздів на предмет виявлення таких порушень, як перевезення надмірного багажу, недотримання санітарно-технічного стану вагонів, температурного режиму. За даними В.МІХЕДА, цього року було зафіксовано близько тисячі порушень з боку працівників залізниць, причому левова частка з них – більш як 700 випадків - порушення, здійснені провідниками і начальниками поїздів.

Як відзначають в «Укрзалізниці», з питань обслуговування в поїздах і на вокзалах пасажири можуть звертатися за телефоном (044) 465-1-465.

Довідка УНІАН. Згідно з Кодексом України про адміністративні порушення штраф за безбілетний проїзд становить десятиразову вартість перевезення. Пасажир, який не має документів на право поїздки, повинен сплатити штраф і вартість перевезення від пункту посадки до пункту призначення. У разі відмови пасажир висаджується з поїзду на найближчій зупинці.