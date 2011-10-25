Азаров порадив студентам ходити пішки, якщо не вистачає на проїзд

Під час відвідин прем`єр-міністром України Миколою Азаровим Дніпропетровська відбулася його зустріч зі студентами Дніпропетровського національного університету, повідомляють Коментарі.

Починаючи свій виступ, Азаров звернувся до аудиторії: "А як ви вчитеся? Трієчники, відстаючі - є?" В аудиторії відповіли, що всі присутні вчаться добре. "Чудово. Так як я вважаю, що якщо не вчитися, то час навчання буде безцільно втрачено".

Далі Микола Янович поцікавився, яка стипендія в студентів ДНУ. Присутні в аудиторії відповіли, що більше 700 гривень. Азаров висловив задоволення таким розміром стипендії: "Вважаю, що стипендії, яка становить чверть від середньої зарплати по Україні, повинно вистачати на харчування і мінімальний одяг". Із залу зазначили, що на проїзд на навчання щодня йде 12 гривень. "А пішечки? - парирував прем`єр-міністр. Студентські роки - це час випробувань".

"Пенсія в 900 гривень - це мало для людини, яка все життя працювала, і вже здоров`я у неї погане. Тому якщо на шальках терезів - підвищення стипендії чи пенсії - що я повинен вибирати?"- поставив риторичне питання прем`єр-міністр.

Нагадаємо, Міністерство фінансів заявляє про плановане підвищення у 2012 році стипендій для студентів вищих навчальних закладів 3 й 4 рівнів акредитації з 732 гривень на місяць до 787 гривень на місяць.