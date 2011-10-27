На кордоні з Білоруссю стріляли по «Мерседесу» з контрабандистами

На Рівненській ділянці українсько-білоруського кордону прикордонники затримали групу контрабандистів, застосувавши при цьому зброю.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Управлінні МВС у Рівненській області, подія сталася 25 жовтня.

За даними співрозмовника агентства, українські прикордонники відділу «Дубровиця» під час огляду ділянки побачили, як з автомобіля з білоруськими номерами водії перевантажували у фургон «Мерседес», що мав українські номерні знаки, товар. Помітивши прикордонників, водії намагалися втекти. Зупинити фургон вдалося лише за допомогою пострілів по колесах. Машина контрабандистів, втративши керування, перед зупинкою врізалася в УАЗ прикордонників.

Наразі правоохоронці не розголошують, які саме товари намагалися ввезти в Україну контрабандним шляхом, посилаючись на таємницю слідства.