«Репортерів без кордонів» турбує, як нардепи збираються боротися за мораль

Генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР закликав Верховну Раду України не ухвалювати законопроект «Про захист суспільної моралі» як закон.

Про це йдеться у його зверненні до ВРУ, текст якого передано агентству УНІАН.

У зверненні зазначається: “На нашу думку, якщо цей закон буде прийнято у такому вигляді, як зараз, він буде порушувати статтю 10 Європейської Конвенції з прав людини і статтю 11 Всесвітньої декларації прав людини, які були ратифіковані, у тому числі, вашою країною. Тому ми вважаємо, що ваша репутація тільки виграє від того, якщо ви не підтримаєте цей закон у другому читанні”.

«Репортери без кордонів» висловлюють розуміння того, що ВР хоче заборонити порнографію, використання «нецензурних лайливих і брутальних слів..» у друкованих, електронних засобах масової інформації та в Інтернеті, а також передбачити покарання за екстремістську та образливу інформацію і пропаганду насильства. “Ми розуміємо вашу мету, але, у той же час, ми надзвичайно стурбовані методами, які використовуються для її досягнення. На нашу думку, дуже розмите поняття контенту, який підлягає забороні, можливість блокування веб-сайтів без рішення суду, й ігнорування права громадян на інформацію становлять величезну загрозу свободі слова в Україні”, йдеться у зверненні.

Його автори висловлюють занепокоєння з приводу того, що у законопроекті відсутні чіткі формулювання і це “дає можливість для різноманітних інтерпретацій”.

У зверненні сказано: “Хто буде вирішувати, що є «пропагандою тероризму та інших форм кримінальної діяльності»? На жаль, у сусідніх з Україною країнах подібний параграф використовується, щоб придушити будь-які форми критики”.

“Нашу стурбованість підсилює той факт, що закон стосується дуже широкого спектру засобів масової комунікації, не обмежуючись лише ЗМІ”, зазначено у документі.

Також «Репортери без кордонів» висловлюють стурбованість з приводу того, що Національна комісія з питань захисту суспільної моралі отримує надмірні повноваження і в той же час немає “жодного механізму опротестування рішень цієї комісії”.

У зверненні сказано, що українські громадські організації, які виступають за свободу слова, “стурбовані можливістю провокацій, наприклад, розміщенням коментарів з брутальною лексикою, що може бути навмисне використано для закриття критичних веб-сайтів”.

“Ми поділяємо ці побоювання. Так само, як і в дуже закритих країнах, роль Інтернет-провайдерів зведеться до «Інтернет-поліціейських» без будь-якої автономії”, зазначають «Репортери без кордонів».

Вони заявляють: “Як показує міжнародна практика, існує велика загроза того, що ті, хто передають погані новини, будуть прирівняні до тих, хто є відповідальним за появу цих новин”, а “журналісти і блогери не несуть відповідальності за новини, які вони передають”.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”. За дане рішення проголосувало 276 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.