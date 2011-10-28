Затримано двох, які вистрелили в голову журналістові

Напад на миколаївського журналіста газети «Наше місто Миколаїв» і сайту «Новости-N» Олександра ВЛАЩЕНКА не пов’язаний з його професійною діяльністю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, звітуючи про розкриття справи.

У міліції наголошують, що злочин чинено з корисливою метою. Так, двоє чоловіків пізно ввечері напали на журналіста, вистреливши йому у голову, після чого понишпорили по кишенях потерпілого. Нападники забрали фотокамеру, два мобільних телефони, диктофон та гроші. Після нападу злочинці швидко зникли з місця події, залишивши жертву. Журналіст, на якого вони напали, опинився у лікарні, де перебуває і зараз, у важкому стані.

Правоохоронці невдовзі затримали нападників, які зізнались у скоєному. Усі речові докази вилучено. Слідство триває.

Зловмисниками виявилися два місцевих жителя, 19 та 23 років, які скоювали розбійні напади, для цього вони придбали пневматичну зброю.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 17 жовтня, під час повернення з роботи, на журналіста газети «Наше місто Миколаїв» і сайту «Новости-N» О.ВЛАЩЕНКА напали невідомі, які жорстоко побили й поранили його пострілом у голову.

Порушено кримінальну справу за статтею «замах на вбивство».