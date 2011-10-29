Курсові гривні нічого не загрожує, крім готівкового попиту
Версія Нацбанку
Національний банк України відзначає відсутність підстав для послаблення курсу гривні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор генерального економічного департаменту НБУ Ігор ШУМИЛО в Києві під час щорічної конференції Fitch.
«Підстав для послаблення національної валюти, а тим паче істотного послаблення, немає», - сказав він.
За словами І.ШУМИЛА, на сьогоднішній день попит і пропозиція на валютному ринку є відносно збалансованими, а тиск на курс існує тільки в частині негативних очікувань та істотного попиту на валюту на готівковому ринку.
«До України більше заходить валюти, ніж виходить, хоча є тиск (на курс - УНІАН) на готівковому ринку», - сказав І.ШУМИЛО.
При цьому він зазначив, що Нацбанк вважає прийнятними незначні коливання курсу гривні.