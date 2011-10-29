Чорнобильці звільнили захоплене приміщення Пенсійного фонду

У Харкові чорнобильці, які 28 жовтня на знак протесту проти невиплати пенсій захопили приміщення регіонального управління Пенсійного фонду, звільнили його вночі і тимчасово припинили акцію протесту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова міської організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій ГУБАРЄВ, призупинити акцію протесту було вирішено після переговорів з представниками влади, які прибули вчора ввечері на місце акції.

За його словами, заступник міського голови Харкова Ігор ТЕРЕХОВ, керівники відділення Пенсіного фонду та представники обласної прокуратури запевнели, що вони готові вирішувати питання і в понеділок у Пенсійному фонді та мерії мають пройти зустрічі «для обговорення наших вимог».

«Люди мають надію, - сказав А.ГУБАРЄВ, - що їх почують».

Він повідомив, що вчора пізно ввечері у захопленому приміщенні Пенсійного фонду перебувало близько 70 чорнобильців. «Опівночі, після переговорів, ті, хто ще залишався, а це вже невелика група людей, покинули приміщення. Розійшлися також активісти, які підтримували акцію протесту на площі поблизу приміщення Держпрому», - сказав А.ГУБАРЄВ.

«Люди не вимагають чогось особливого, це не пільги, - наголосив А.ГУБАРЄВ - Люди вимагають компенсацій за своє втрачене здоров’я».

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у другій половині дня у Харкові група чорнобильців захопила приміщення регіонального управління Пенсійного фонду та оголосила акцію протесту у зв’язку із невиплатами пенсій. Учасники акції висунули вимоги: отримання гарантій щодо виплати заборгованостей після рішення судів, отримання гарантій з приводу виплати пенсій у повному обсязі як у листопаді - грудні, так і надалі, а також отримання гарантій від прокуратури області щодо порушення кримінальної справи за фактом невиконання судових рішень Пенсійним фондом.