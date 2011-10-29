Луганчани виберуть кращу Катерину II з тридцяти проектів

Існує вже понад 30 проектів пам`ятника Катерині ІІ у Луганську, які будуть винесені на всенародне обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час он-лайн конференції Cxid.info повідомив депутат Луганської обласної ради, голова ініціативної групи зі створення пам`ятника Катерині ІІ Арсен КЛІНЧАЄВ.

«Це буде народне обговорення: всі проекти будуть виставлені в центрі міста і люди самі ходитимуть і вибиратимуть, який з них їм найбільше сподобається. На який з пам`ятників вони покажуть, той ми і встановимо», - сказав він.

На думку А.КЛІНЧАЄВА, пам`ятник має бути таким, щоб «відчувалася велич».

Він вважає, що пам`ятник Катерині ІІ має бути встановлений за рахунок добровільних пожертвувань луганців. «Я знаю як мінімум 2 десятки багатих людей Луганської області, які готові виділити кошти на встановлення цього пам`ятника. Найголовніше - це будуть не державні і не бюджетні кошти», - підкреслив голова ініціативної групи.

За його словами, приблизна вартість пам`ятника ще не відома, і все залежатиме від того, який макет оберуть.

А.КЛІНЧАЄВ також пообіцяв, що він сам і організація «Молода гвардія», яку він очолює, докладуть максимум зусиль, щоб пам`ятник був встановлений.