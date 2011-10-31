Укрзалізниця скасує 23 поїзди

За результатами аудиту залізничники провели вдосконалення графіка руху поїздів, внаслідок чого скоротили або змінили періодичність курсування поїздів, що їздять напівпорожніми.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, до кінця 2011 року передбачено скасувати 23 поїзди й змінити періодичність курсування 13 поїздів.

Згідно з повідомленням, на тих напрямках, де спостерігається сталий попит на перевезення, будуть введені нові маршрути, додані додаткові вагони.

Як зазначають у відомстві, повний аудит пасажиропотоку, який повною мірою відображає заповнюваність кожного поїзда, кількість пасажирів, які здійснюють посадку-висадку на конкретній зупинці тощо, було здійснено на основі спеціальної автоматизованої системи аналізу.

«Перегляд системи маршрутів пасажирських перевезень назрів давно. І ще раз переконатися в цьому допомогла комп`ютерна система аналізу пасажиропотоку, яку ми ввели в експлуатацію з травня 2011 року. Завдяки аналізу стало наочно видно, які поїзди курсують порожніми, які використовуються як приміські, де, навпаки, не вистачає вагонів тощо. Такий повний аналіз пересування пасажирів робиться вперше за 20 років, і він має допомогти нам побачити «вузькі» місця та покращити економіку пасажирських перевезень», - зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Як зазначив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО, графік та маршрути руху поїздів дальнього сполучення не переглядалися з часів СРСР, давно не відповідають реальним транспортним потребам пасажирів та вимогам щодо швидкості та комфортності перевезень. «Час не стоїть на місті, світ постійно змінюється, і ми маємо бути адекватними цим змінам. Сьогодні є нові маршрути слідування, способи пересування пасажирів за рахунок більшої популяризації авто- та авіатранспорту і залізничний транспорт також повинен пристосовуватися до цих змін та розробляти нові схеми організації перевезення пасажирів», - сказав він.

Як зазначають в «Укрзалізниці», поїзди дальнього сполучення у більшості випадків не використовуються пасажирами за прямим призначенням. Зокрема, пасажири користуються поїздами дальнього сполучення як приміськими. Також курсує багато поїздів, де кількість пасажирів, що подорожують із початкової до кінцевої станції, менше 10%.

О.ІВАНЬКО підкреслив, що скорочувалися лише ті поїзди, які не затребувані пасажирами. Приміром, поїзд №125/126 Дебальцеве-Хмельницький курсує щоденно у кількості 14 пасажирських вагонів. За 9 місяців у цьому поїзді було запропоновано 184740 місць, із них всього 6287 (4%) пасажирів скористалися повним маршрутом слідування, тобто від Дебальцевого до Хмельницького.

За 9 місяців поточного року Донецька залізниця витратила на експлуатацію цього поїзда 56,7 млн. грн., а покриття витрат становить лише 39,7%. Збитки Донецької залізниці від перевезення пасажирів цим поїздом за вказаний період становили 34,2 млн. грн.