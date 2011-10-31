Росія готова надати Євросоюзу фінансову допомогу в розмірі близько 10 млрд. дол. через Міжнародний валютний фонд.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це помічник Президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ сказав на прес-конференції в Москві.

«Йдеться про нашу частку в пакеті МВФ. Слід дуже добре розуміти, що заявлені цифри є орієнтовними», - сказав А.ДВОРКОВИЧ.

Він зазначив, що механізм МВФ для допомоги єврозоні вже існує і Росія підтверджує свої зобов`язання.

А.ДВОРКОВИЧ підкреслив, що РФ зацікавлена в європейській стабільності.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надаватиметься з боку РФ допомога в проведенні антикризових заходів на двосторонній основі, А.ДВОРКОВИЧ повідомив, що формально ніяких запитів від Євросоюзу ще не було.

«Якщо наші європейські партнери звернуться з таким запитом, ми цього не виключаємо, тоді наші компетентні органи - Мінфін, Центробанк, уряд, а їм буде потрібне схвалення Президента, - серйозно розглядатимуть такий запит», - сказав він.

За його словами, в такому разі Росії доведеться фактично створювати новий механізм моніторингу того, як витрачатимуться кошти, що виділяються, тому Москва поки що віддає перевагу варіанту підтримки Євросоюзу через МВФ, додав він.