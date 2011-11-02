У Києві проходить міжнародний форум «Нафта і газ 2011»

У Міжнародному виставковому центрі в Києві проходять 15-й Міжнародний форум нафтогазової промисловості “НАФТА І ГАЗ 2011” і 10-та Міжнародна виставка “ЕНЕРГІЯ та ЕНЕРГЕТИКА‘2011”, основними напрямками якої є питання генерації, передачі та розподілу енергії, альтернативні джерела енергії та енергозбереження.

Організаторами заходів традиційно виступають Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і виставкова компанія "АККО Інтернешнл". Генеральний партнер виставки - Група компаній Надра.

Як повідомили УНІАН організатори, форум і виставка проходять 1-3 листопада.

За інформацією організаторів, у Форумі “НАФТА І ГАЗ”, який впродовж багатьох років міцно утримує позиції головного галузевого заходу в Україні, беруть участь представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради, галузевих організацій, дипломатичних кіл, а також провідні фахівці та експерти нафтогазової галузі.

У своєму вітальному зверненні до учасників, організаторів і гостей виставкового проекту голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН підкреслив, що протягом ось уже 15 років український нафтогазовий форум користується все більшою популярністю серед керівників державних органів влади, працівників іноземних представництв, менеджерів провідних енергетичних компаній світу, фахівців і експертів галузі, а популярність форуму на міжнародній арені сприяє зміцненню позитивного іміджу України як надійного і передбачуваного ділового партнера.

На церемонії урочистого відкриття з вітальною промовою до учасників і гостей Форуму також звернулися перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ, генеральний секретар Міжнародного газового союзу Торстейн ІНДРЕБО, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола ПАШКЕВИЧ, перший заступник голови Державної служби геології та надр України Любомир ГОНЧАРУК.

У свою чергу, представники дипломатичних місій відзначили стратегічну роль України в питаннях видобутку, переробки й транспортування нафти та газу, а також висловили готовність до співробітництва й обміну досвідом. У відкритті виставки взяли участь: Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Ядуллаоглу МАДАТЛІ, Надзвичайний і Повноважний Посол Ірану в Україні Акбар ГАСЕМІ-АЛІАБАДІ; Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Нігерія в Україні Ібрагім Пада КАСАЇ, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегія Йон Елведал ФРЕДРІКСЕН, радник-посланник Посольства Республіки Польща в Україні Анджей ГРАБОВСЬКІ.

У Форумі беруть участь понад 120 підприємств із 12 країн світу (Австрії, Угорщини, Німеччини, Канади, Китаю, Кореї, Польщі, Росії, Румунії, США, України та Чехії), у виставці - понад 70 провідних підприємств із 14 країн (Австрії, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю, Італії, Латвії, Польщі, Португалії, Росії, Сербії, Туреччини, України, Франції та Чехії).

В експозиції виставки “НАФТА І ГАЗ” демонструється широкий спектр сучасного обладнання, техніки та технологій для розвідки й видобутку нафти й газу, будівництва об`єктів нафтогазового комплексу, контролю якості та реалізації нафтопродуктів і газу. Тематика експозиції "ЕНЕРГІЯ та ЕНЕРГЕТИКА" охоплює галузеві напрямки, включаючи такі, як проектування, обслуговування, експлуатація; виробництво, передача й розподіл енергії; техніка, прилади та обладнання; енерго- і ресурсозбереження в промисловості, комунальному господарстві, житловому будівництві тощо; інноваційні проекти; альтернативні джерела енергії.

Програма Форуму, окрім виставки, включає галузеву Конференцію “Український нафтогазовий комплекс 2011”. Крім того, відбудеться щорічна конференція “Інформатизація енергетики”. Зацікавить фахівців і презентація компанії ICS group: “Проектування та будівництво фотоелектричного, вітрового й геотермічного обладнання, пов`язаного й не пов`язаного ("offgrid") із електричною мережею”.

Завдяки активній позиції експонентів і організаторів, заходи сприяють активному розвитку енергетичного та нафтогазового комплексів України, залученню іноземних інвестицій.