Під Кабміном поки - без зіткнень

Міліція поки що не зафіксувала порушень громадського порядку під час акції чорнобильців біля Кабінету міністрів у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, наразі в акції протесту чорнобильців біля будівлі уряду беруть участь понад 200 осіб.

Правопорядок охороняє незначна кількість міліції. Разом з тим навпроти Кабміну в парку зосереджено більше десяти автобусів з правоохоронцями.