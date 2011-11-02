Під Кабміном поки - без зіткнень
13:59, 02 листопада 2011Суспільство
3591 0
Звітує міліція
Міліція поки що не зафіксувала порушень громадського порядку під час акції чорнобильців біля Кабінету міністрів у Києві.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.
Водночас, як передає кореспондент УНІАН, наразі в акції протесту чорнобильців біля будівлі уряду беруть участь понад 200 осіб.
Правопорядок охороняє незначна кількість міліції. Разом з тим навпроти Кабміну в парку зосереджено більше десяти автобусів з правоохоронцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter