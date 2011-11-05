У Міністерстві оборони створено антихабарні спецгрупи

Міністерство оборони України створило негласні спецгрупи перевіряючих для перешкоджання хабарництву під час призову на військову службу.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, посилаючись на інформацію, отриману від посадовців Міноборони.

"Окремі посадовці міністерства стверджують, що командування ЗСУ із власної ініціативи створило своїм усним наказом декілька мобільних пересувних груп із офіцерів і навіть генералів для провокування в отриманні хабарів офіцерів військкоматів", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, поки що триває «обкатка» цього експерименту у межах Київського гарнізону. Зокрема, як стало відомо від декількох районних військових комісарів столиці, до них уже навідувалися «мисливці на відьом». «Але їхні усілякі намагання дати хабара не закінчилися жодним успіхом. При цьому непристойні пропозиції, що були далекими від законних дій, вилилися у витрати службового часу з обох боків», - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому він стверджує, що до вказаних «акцій» не долучаються працівники правоохоронних органів, як того вимагає законодавство. «У Мінобороні, мабуть, забули, що той, хто пропонує хабара, теж підпадає під кримінальну відповідальність, так само, як і той, хто його скеровує», - нагадав він.