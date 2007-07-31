АМК не узгоджує подорожчання ”Українського” та батону в Києві

Антимонопольний комітет (АМК) України не розглядає і не узгоджує питання підвищення цін на хліб в столиці і виступає проти необгрунтованого подорожчання хлібобулочних виробів. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету з посиланням на слова керівника відомства Олексія КОСТУСЄВА у відповідь на заяви голови правління ВАТ «Київхліб» Петра ПАРХОМЕНКА.

Як сказано в повідомленні, недавно в ЗМІ з`явилися заяви П.ПАРХОМЕНКА, що «ВАТ «Київхліб» узгоджує з Антимонопольним комітетом і Київською владою підвищення цін на дві товарні позиції — хліб «Український» і батон. П.ПАРХОМЕНКО заявив, повідомляють ЗМІ, що підвищення може становити 20-25 копійок за одиницю товару.

При цьому в АМК зазначають, що в Антимонопольний комітет і в Київське міське відділення Комітету не надходили матеріали ВАТ «Київхліб» про підвищення цін на хліб. Більше того, в Комітеті немає ніяких документів, які б підтверджували економічну обгрунтованість заявленого подорожчання хліба.

В АМК підкреслили, що якщо в столиці відбудеться підвищення цін на хліб, Комітет перевірить обгрунтованість таких дій.

«Мені не відомо, чи є у Київських властей розуміння необхідності підвищення цін на хліб, про що заявляє пан ПАРХОМЕНКО, але я точно знаю, що зараз під час виготовлення хліба використовується борошно минулорічного врожаю. Це адекватно вказує на відсутність підстав для перегляду цін на хліб», - сказав О.КОСТУСЄВ.