Законопроект про вищу освіту відкриває можливості для корупції

У студентській профспілці "Пряма дія" вважають, що остаточна версія законопроекту «Про вищу освіту» не враховує думки студентів і дає можливості для корупції.

Про це пише видання «КомерсантЪ-Украина» (№182 від 07.11.2011 р.).

"Плата за навчання може змінюватися на розсуд вузу, що може використовуватися як інструмент фінансового тиску на студентів. Це комерціалізація освіти", - заявив "Ъ" активіст профспілки Андрій МОВЧАН. Він побоюється, що вступ до вузу на підставі атестата про середню освіту "поверне корупцію в школи". "Батькам знову потрібно буде давати хабарі вчителям, аби їхні діти одержали гарний атестат", - упевнений активіст.

Президент НАУКМА Сергій КВІТ, який брав участь у доопрацюванні законопроекту, залишився невдоволеним остаточною редакцією, назвавши її "авторитарною". "Судячи з документу, держава має намір продовжувати втручатися в академічну діяльність університетів: приймати захист дисертацій, присуджувати вчені звання і ступені, визначати переліки спеціальностей для вузів. У всьому світі цим уже давно займаються самі університети, і лише нас продовжують повертати на пострадянський освітній простір", - зазначив С.КВІТ.

Водночас розширення автономії вузів, зокрема у фінансовій сфері, за словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Максима ЛУЦЬКОГО (Партія регіонів), є одним з головних трендів законопроекту. У документі мовиться, що розмір мінімальної стипендії не може бути меншим за середній прожитковий мінімум (нині - 934 грн.). Якщо ця пропозиція буде підтримана депутатами, стипендія виросте практично вдвічі - зараз у вузах III-IV ступеня акредитації студенти одержують від 530 грн. на місяць.

Законопроект розширює фінансову автономію вузів, зокрема, дозволяючи їм надавати студентам платні послуги, перелік яких встановлюватиметься урядом, і самостійно витрачати одержані кошти. Розмір плати за навчання вузам пропонується фіксувати в контракті із студентом, при цьому в ч.7 ст.67 обумовлюється, що сума може мінятися з урахуванням "визначеного в установленому порядку офіційного індексу інфляції за попередній календарний рік".

"Погоджуючись на контрактне навчання, студент купує плату послугу, ціна якої може варіюватися залежно від економічної обстановки в країні. Адже ніхто не заважає студентові сплатити одразу за весь термін навчання за однією ціною, не чекаючи зміни собівартості", - вважає М.ЛУЦЬКИЙ.

Узгоджений, як стверджують в уряді, з представниками профспілкових й академічних кіл документ налічує 85 сторінок. Як припустив М.ЛУЦЬКИЙ, документ може бути схвалений парламентом ще до кінця листопада.

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Як повідомлялося, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН в листопаді 2010 року. Зокрема, документ надавав вузам право щорічно проводити перерахунок плати за контрактне навчання з урахуванням інфляції; узаконював проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і нові правила прийому до вишів: на підставі результатів ЗНО, середнього балу атестата й творчого конкурсу. Виші в законопроекті пропонувалося класифікувати за кількістю студентів: університет - не менш як 10 тис., академія - 3 тис., коледж - 1 тис. чоловік.

Запропоновані норми викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства. Після цього за розпорядженням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА законопроект було направлено на доопрацювання.