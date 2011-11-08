Є новий рекорд у танцях

У неділю на площі біля міської ратуші у Коломиї Івано-Франківської області встановили рекорд України у категорії «масові заходи» з виконання танцю «Коломийка».Про це УНІАН повідомили в облдержадміністрації.

«Незважаючи на холодну пору року і сильний вітер, молодь - 207 пар - виконали найпопулярніший на Галичині танець «Коломийка», що і дозволило встановити новий рекорд України», - повідомили в ОДА.

Представник Книги рекордів України Олег ІВАНЕНКО привітав рекордсменів.

Проведення акції передбачало залучення великої кількості молодих людей до виконання народних танців, зокрема найвідомішого на Прикарпатті танцю «Коломийка».

Танцю притаманні характерні па - присідання і різноманітні майже акробатичні трюки, виконання яких у кожного населеного пункту відмінне.

За словами хореографа Михайла МЕГЕДИНА, «танець походить від назви міста Коломия. А сама назва похідна від двох частин «коло» і «мию». Колись чумаки їздили, возили сіль, і в нашій річці Прут мили колеса».

До танцю залучили не лише місцевих, а й гостей з усіх областей України.