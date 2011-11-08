Експерти: Нацбанк порушує Конституцію

Експерти Інституту правової політики вважають, що постанова Нацбанку № 22 від 31 січня 2011 року щодо зміни порядку ідентифікації банком своїх клієнтів суперечить Конституції та законам України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Інституту правової політики.

В повідомленні зазначається, що дана постанова зареєстрована Міністерством юстиції України 7 квітня 2011 року за №463/19201 і нею Національний банк України вніс зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, якою змінено порядок ідентифікації банком свої клієнтів. Відповідно до постанови, банк під час ідентифікації фізичних осіб зобов'язаний формувати та вести електронні анкети клієнтів, в яких, крім звичних паспортних даних, ідентифікаційного коду, місця роботи, контактного телефону, громадяни повинні вказати адресу електронної пошти, зазначити всі рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку), надати характеристику свого фінансового стану, вказавши при цьому про нерухоме майно та цінне рухоме майно, що належить їм на праві власності.

Крім того, клієнти-фізичні особи зобов’язані розповісти про джерела своїх прибутків, а також надати інформацію про свою належність до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб.

В Положенні вказується, що воно розроблене на виконання Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Разом з тим експерти Інституту зазначають, що “стаття 32 Конституції України не допускає збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”.

Експерти Інституту також зазначають, що в рекомендаціях FATF, “на які неодноразово посилаються вищі посадові особи Національного банку України”, також відсутні “суперечливі вимоги щодо надання додаткової, не передбаченої законом, інформації під час ідентифікації фізичних осіб, що містяться в Постанові НБУ №22”.

Таким чином, Постанова Національного банку України №22 в частині посилення фінансового моніторингу при ідентифікації громадян, зокрема щодо вимог про надання додаткової, ніж визначеної законом, інформації, суперечить Конституції України та спеціальним законам, які регулюють дані правовідносини, а відтак має бути скасована та виключена Міністерством юстиції України з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.