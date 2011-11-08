Губернатор закликав створювати сімейні ферми

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК закликав селян створювати сімейні ферми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації, таку пропозицію він оприлюднив на обласній нараді з розвитку тваринництва.

«Держава сьогодні дотує розвиток тваринництва: на придбання корови дає газді 5 тисяч гривень, за теля - 3 тисячі, - сказав М.ВИШИВАНЮК. - Не скористатися сільським газдам з такої дійсно суттєвої допомоги від держави було би гріховно».

За словами губернатора, компенсація селянам за придбання індивідувальних доїльних апаратів - до 5 тисяч гривень за одну установку вітчизняного виробництва.

М.ВИШИВАНЮК дав доручення головам райдержадміністрацій «усе це роз'яснювати селянам і сприяти їм у створенні сімейних ферм». За європейськими нормами, сімейна ферма передбачає утримання не менше 12 голів великої рогатої худоби. Губернатор переконаний, що продукція сімейних ферм стане особливо актуальною, коли Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Водночас, він наголосив, що створення сімейних ферм відтепер стане одним із критеріїв оцінки роботи керівників райдержадміністрацій.

Довідка УНІАН. Впродовж останніх 20 років на Прикарпатті чисельність поголів'я великої рогатої худоби скоротилась утричі, у тому числі удвічі стало менше корів. Водночас цього року продуктивність дійного стада у сільгосппідприємствах зросла на 24 кг порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 2752 кг на корову.

За бюджетною програмою «Часткове відшкодування» передбачено 50-відсоткове відшкодування коштів на реконструкцію приміщень ферм.