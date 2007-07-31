Траву на новому стадіоні Шахтаря садитимуть поляки

Польська компанія Zielona Architektura виграла тендер на облаштування поля на новому стадіоні ФК "Шахтар" у Донецьку. Як повідомили в прес-службі ФК "Шахтар", тендер проводив генеральний підрядник будівництва стадіону - турецька компанія ENKA.

У прес-службі також уточнили, що для поля нового стадіону використовуватиметься натуральна трава (тип трави poa pratensis) компанії Richter Rasen (Австрія), вирощена в "наближених до донецького регіону умовах".

Обігрів поля передбачено водний, із застосуванням труб компанії Rehau, що широко використовуються при будівництві полів у Європі. Передбачене також використання захисної мембрани від газу метану, а також система іригації.

Будівництво поля планується почати восени 2007 року.