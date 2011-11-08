У колодязі теплотраси згоріли двоє бездомних

У Луганську в колодязі теплотраси згоріли двоє бомжів.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України к Луганській області, пожежа сталася вчора у кварталі Шевченка.

У колодязі унаслідок необережного поводження з вогнем зайнялося сміття.

На місці пожежі виявили тіла двох загиблих: чоловіка і жінки, без певного роду занять, особи яких встановлюються.