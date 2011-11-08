Рейдери атакували відоме видавництво
10:39, 08 листопада 2011Суспільство
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Малкович розповів по телефону
Власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович заявляє про рейдерську атаку на приміщення видавництва.
Про це він розповів у телефонній розмові "Українській правді. Життя".
Видавець повідомив, що здійснено рейдерську атаку на приміщення за адресою вул. Басейна 1/2, де розташовані Державна академічна чоловіча хорова капела України ім. Ревуцького та видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Подробиці з`ясовуються.
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