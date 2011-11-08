Рейдери атакували відоме видавництво

Власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович заявляє про рейдерську атаку на приміщення видавництва.

Про це він розповів у телефонній розмові "Українській правді. Життя".

Видавець повідомив, що здійснено рейдерську атаку на приміщення за адресою вул. Басейна 1/2, де розташовані Державна академічна чоловіча хорова капела України ім. Ревуцького та видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Подробиці з`ясовуються.