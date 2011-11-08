Колектив «Сяйва» заявляє, що міська влада не виконала жодної обіцянки

Заступник директора книгарні "Сяйво" Алла РЕШЕТНІКОВА заявляє, що жодного співробітника колективу, всупереч обіцянкам міської влади, не працевлаштовано у нову книгарню, яка створюється у відремонтованому приміщенні "Сяйва".

Про це А.РЕШЕТНІКОВА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Нам обіцяли, що всі посади, які ми обіймали згідно із штатним розкладом, залишаться за нами, але на конкурсних засадах. Але куди йти і де проходити цей конкурс, нам не сказали", - повідомила А.РЕШЕТНІКОВА.

За її словами, представники міської адміністрації повідомили колектив книгарні "Сяйва" про призначення директора новоствореного "Міського магазина". "Нам сказали, що директор цього магазину — колишній співробітник металобрухту. Мені, як фахівцю з 42-річним досвідом роботи з книгою, незрозуміло, як може фахівець такого рівня працювати з книгою. Ми всі — на вулиці. Весь колектив здивований. Всі звертаються до мене як заступника директора, але у мене немає відповіді. Жодної обіцянки не виконано", - зазначила вона.

А.РЕШЕТНІКОВА також повідомила, що міська влада приховує від колективу книгарні "Сяйво" дату і час відкриття нової книгарні.

У свою чергу адвокат книгарні Олег КОРОЛЬ додав, що зі всього колективу "Сяйва" працевлаштовано лише одну людину. "До них пішла лише одна людина, яка виявила свою професійну непридатність у нас - головний бухгалтер, якого ми планували звільняти", - додав він.

О.КОРОЛЬ повідомив, що цю інформацію отримано безпосередньо від начальника управління торгівлі КМДА Станіслава ГОЛУБА.

При цьому, за словами адвоката, рішення Київради про перейменування комунального підприємства "Київський центр розвитку рибного господарства" на "Міський магазин" досі не підписано мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та не оприлюднено.

Довідка УНІАН. 27 жовтня Київрада перейменувала комунальне підприємство "Київський центр розвитку рибного господарства" в муніципальний магазин, що розміщуватиметься у приміщенні колишньої книгарні "Сяйво".

Згідно з рішенням, перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП "Київжитлоспецексплуатація" на баланс "Міський магазин".

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ заявив, що КП "Міський магазин" буде займатися книжковою торгівлею і стане першим у мережі муніципальних книгарень, яку планується створити. Урочисте відкриття нової комунальної книгарні відбудеться до Дня визволення Києва, який відзначається 6 листопада. Проте книгарню так і не було відкрито.

3 листопада Київській апеляційний господарський суд відмовився подовжити пільговий договір оренди ТОВ «Книгарня «Сяйво» на приміщення на вул. Червоноармійській, 6.

За інформацією КМДА, апеляційна інстанція залишила в силі рішення Господарського суду Києва від 11 жовтня 2010 року. Товариство вимагало подовжити договір оренди, згідно з яким воно сплачувало за оренду приміщення на Червоноармійській, 6 лише 33 грн. на місяць до 2022 року.

26 серпня приміщення, які займала книгарня “Сяйво”, були передані представникам міської влади – комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”. Влада пояснила, що це відбулося на виконання судового рішення.

Магазин “Сяйво” закрився після чергової спроби силового захоплення 19 лютого 2010 року. 22 лютого Р.КОРНІЄНКО, представники якого перебували з моменту захоплення у приміщенні книгарні “Сяйво”, заявив, що є законним директором книгарні.