Погода збожеволіла

Завтра в Україні буде мінлива хмарність. Як повідомляє Український Гідрометцентр, вночі в центральних, Одеській областях та на півночі Лівобережжя, вдень в Україні, окрім західних областей, місцями короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° вдень 18-23°; у південній частині та східних областях вночі 18-23°, вдень 31-36°. На Закарпатті температура вночі 8-13°, вдень 20-25° (в горах вночі 5-10°, вдень 11-16°).

2 серпня буде хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями грози, у східній частині та в Криму подекуди град, шквали 15-20 м/с. В західних, Житомирській, Вінницькій областях мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у південній та східній частині 15-20°, на решті території 9-14°, в західних областях місцями 6-8° тепла; вдень 20-25°, у північних областях 17-22°, у південній частині 24-29°.

3 серпня у південних областях буде мінлива хмарність, переважно без опадів. На решті території хмарно з проясненнями, часом дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у південній та східній частині 15-20°, на решті території 9-14°, в західних областях місцями 6-8° тепла; вдень 20-25°, у північних областях 17-22°, у південних і західних областях 24-29°.

4 серпня місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні та сході до 32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

5 серпня погода в Україні істотно не зміниться.

У Києві та області 1 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 19-21°; по області вночі 8-13°, вдень 18-23°.

2 серпня буде хмарно з проясненнями, вдень часом невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

3 серпня також буде хмарно з проясненнями, вночі помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

4 та 5 серпня у Києві та області місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.